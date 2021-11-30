5 лучших городов для ведения бизнеса в Украине

Прежде, чем открыть свой бизнес, нужно узнать, где это лучше сделать. Ведь дорогой брендовый магазин вряд-ли будет пользоваться спросом в маленьком городке, а очередная кофейня в Киеве может не выдержать конкуренции, сообщает Сегодня.

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе утверждает, что Украина в целом пока не может говорить о том, что вести бизнес в стране комфортно.

Однако, эксперт отмечает, что в Украине все же есть отдельные города, где все-таки создают небольшие оазисы для ведения бизнеса и как ни странно, это вовсе не столица.

"Я бы не говорил о столице Украины, городе Киеве, так как это большой мегаполис и тут сосредоточены порядка 40% всех инвестиций в Украине. Я бы назвал Чернигов, Харьков, Днепр, Львов и Черноморск", - говорит Григол Катамадзе.

Почему именно эти города?

По словам эксперта, именно в Чернигове, Харькове, Днепре, Львове и Черноморске малому и среднему бизнесу местные власти создают максимально благоприятные условия для комфортного ведения дел.