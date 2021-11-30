США усиливают средства сдерживания России в Европе

Министерство обороны США завершило работу над Пересмотром глобальных позиций (GPR), начатую администрацией Байдена, по результатам которого, в частности, принята концепция усиления средств сдерживания США против России в Европе. Об этом заявила в понедельник во время брифинга в Пентагоне и.о. помощника замминистра обороны по политическим вопросам Мара Карлин, сообщает Укринформ.

"В Европе GPR усиливает надежные средства сдерживания США против российской агрессии и позволяет силам НАТО действовать более эффективно" , - отметила Карлин.

Она отметила, что изменения в политике сдерживания против России начали вноситься еще в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым. После этого было осуществлено «несколько действительно важных изменений», усиливших взаимодействие США в сфере обороны по всей Европе.

"Эти проекты имеют смысл, и мы хотим их продолжать" , - подчеркнула представитель Пентагона.

Карлин также отметила, что администрация Байдена также внесла свой вклад в этот процесс. В частности, в феврале президент Байден упразднил сокращение 25 тысяч военных США в Германии, инициированное предыдущей администрацией. Кроме того, в апреле министр обороны США заявил, что в Германии появятся новые военные образования.