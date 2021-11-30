Из-за непогоды 179 населенных пунктов остались без света

Из-за сильного ветра в восьми областях Украины обесточено 179 населенных пунктов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 30 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 179 населенных пунктов в восьми областях" , — заявили в ГСЧС.

В частности, в Черниговской – 49, Донецкой – 36, Киевской – 29, Полтавской – 24, Житомирской – 15, Сумской – 13, Волынской – 7, Луганской – 6.

В настоящее время бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.