Представлен самый мощный кроссовер марки BMW

Представлен кроссовер BMW Concept XM с необычным дизайном. До конца 2022 года автомобиль пойдет в серию и станет самым мощным кроссовером марки, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Кроссовер BMW Сoncept XM – это 750-сильный гибридный автомобиль, который является первым самостоятельным автомобилем M-подразделения с конца 1970-х годов со времен появления суперкара M1. В сегодняшней версии BMW XM – это концепт-кар. Но в компании не скрывают, что серийная версия новинки появится до конца 2022 года. Автомобиль будет производиться на американском заводе компании в Спартанбурге, Северная Каролина.

Дизайн концепт-кара BMW XM

Сочетание гигантской решетки радиатора и двухуровневой световой оптики дает понимание того, как будут выглядеть будущие флагманские модели баварского бренда. Большие по площади вертикальные панели вместе с зауженной оконной линией призваны добавлять кроссоверу солидности и некоторой брутальности. В рубленных колесных арках XM даже 23-дюймовые колесные диски не кажутся большими.

Сама крыша со светодиодной подсветкой окрашена в контрастный цвет. Тонированные передние стойки подчеркивают значительный угол наклона лобового стекла. Наличие лючка на переднем крыле говорит нам о том, что новый кроссовер – подзаряжаемый гибрид.

Двигатель BMW XM

В BMW не раскрыли все подробности о силовой установке новинки, но сообщили, что машина приводится в движение бензиновым V8 и электродвигателем, которые суммарно развивают 750 л.с. и 999 Нм. Можно предположить, что на разгон с места до 100 км/ч кроссовер тратит не больше 3 секунд. В BMW анонсировали, что исключительно на электротяге модель сможет преодолеть до 80 км.

Интерьер BMW XM

Внутри XM сочетаются детали стиля других концептуальных и серийных автомобилей BMW, но с акцентом на традиционные роскошные материалы. Салон богато отделан текстурированной тканью из углеродного волокна и медной нити в сочетании с кожей и бархатом.

В распоряжении водителя – информационно-развлекательная система BMW в составе двух больших мониторов. Наличие на центральной консоли кнопки запуска, привычного "колесика" iDrive и других знакомых органов управления говорит о готовности новинки отправиться в серийное производство.

Цены и все технические характеристики BMW XM компания раскроет к концу 2022 года. Ожидается, что прайс на новинку будет стартовать с отметки в 150 тысяч долларов. Со своим гибридным кроссовером баварский бренд сможет составить конкуренцию Bentley, Porsche и Lamborghini.