Аренда квартиры с домашним животным: советы

У арендодателей, готовых сдать жилье людям с животными, спрос на рынке намного выше и это безусловно весомое конкурентное преимущество, позволяющее устанавливать цену выше рыночной, пишет Риана Абдулаева, РБК-Украина.

Поиск съемного жилья для владельцев домашних животных — настоящий квест. Собственники квартир, особенно новых и дорогих, часто крайне скептически настроены по отношению к жильцам с питомцами. Pets-friendly объявлений на рынке мало.

Отнестись с пониманием в этой ситуации можно с обеих сторон — арендодатели беспокоятся за имущество, которое по цене может превосходить арендную плату и залог, а хозяева домашних животных не готовы отказываться от четвероногих друзей.

Что предлагает рынок

Все же кто ищет — тот найдет, вопрос в другом: насколько подходящими будут условия. Как правило, это квартиры с простым или минимальным ремонтом, часто — образца СССР или 90-х годов. Возможны и современные варианты, но их значительно меньше и стоимость в среднем на 15-20% выше "рынка". Но человеческий фактор никто не отменял: можно попасть на лояльного к четверолапым собственника. Вполне вероятно, что он сдаст квартиру с хорошим ремонтом и новой мебелью.

"Предложений по аренде недвижимости на рынке для владельцев домашних животных крайне мало. Больше половины арендодателей не готовы сдавать квартиры такой категории квартирантов — особенно если это жилье по уровню выше эконом-класса. Помимо порчи имущества есть такой неочевидный аспект, как аллергенность помещения после проживания в нем животных — и тут никакой клининг, к сожалению, не поможет. Тем не менее у арендодателей, готовых сдать жилье людям с животными, спрос на рынке намного выше и это безусловно весомое конкурентное преимущество, позволяющее устанавливать цену выше рыночной" , — комментирует Ирина Рогальская, агент по недвижимости компании RE/MAX.

Арендаторы с животными, как правило, не торгуются и выдвигают меньше требований, и большинство хозяев квартир это прекрасно понимают.

Как оформить договор

Владельцам домашних животных стоит обязательно продемонстрировать готовность нести ответственность за все действия питомца в договоре. Так будет легче и договориться с хозяином квартиры изначально, и решить все возможные вопросы при выезде.

В первую очередь необходимо прописать сам факт проживания с животным: указать, что это за животное, его породу. Собственник может увеличить страховой депозит — это частая практика в случае аренды с животными; страховой депозит поднимают от 20% до 200%. Это стоит прописать отдельным пунктом в договоре.

Арендаторам нужно привести как можно больше аргументов в пользу своего животного: например, рассказать, что кошка стерилизована, принадлежит к гипоаллергенной породе, а также заручиться рекомендацией от владельцев предыдущей съемной квартиры. Ну и конечно вся материальная ответственность за действия животного должна приниматься на себя его хозяином.

Также собственник может включить в договор дополнительный пункт о материальной ответственности, которая будет на квартиранте в случае порчи имущества питомцем. Прозрачные и честные условия выгодны так собственникам квартир, так и владельцам питомцев. Спрятать животное и следы его пребывания в квартире — нереально. Поэтому в такой ситуации нужно "играть в открытую" и договариваться. Тогда выиграют обе стороны — каждая в своем.