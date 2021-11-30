В Беларуси отменили рейс для мигрантов из Ирака

Авиакомпания Iraqi Airways отменила запланированный на 30 ноября вывозной рейс для находящихся в Белоруссии иракских мигрантов, сообщает ТАСС.

"Сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль отменен" , - говорится в сообщении.

Рейс должен был вылететь в Эрбиль в 12:45.

18 ноября более 400 мигрантов вылетели из белорусской столицы первым гуманитарным рейсом этой авиакомпании и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. Затем последовали еще несколько эвакуационных рейсов, сообщалось, что всего в Ирак были вывезены почти 2 тысячи человек.