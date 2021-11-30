Mitsubishi возродил легендарное имя Ralliart

Компания Mitsubishi спустя 11 лет возродила спортивный суббренд Ralliart. Набор спортивных аксессуаров пока доступен для Pajero Sport и L200. Но вскоре линейка моделей с фирменным пакетом доработок станет шире, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

На сегодняшний день купить машины в стайлинге Ralliart можно только в Таиланде. Внедорожник Pajero Sport и пикап L200 получат визуальные акценты во внешности и интерьере, но технически остаются обычными гражданскими машинами.

Pajero Sport можно дооснастить красными накладками на передний и задний бамперы, черным спойлером на пятую дверь, а также расширителями на колесных арках. Довершают образ красные брызговики и виниловые наклейки Ralliart на боковинах кузова. Аналогичный набор аксессуаров предложен и для пикапа L200.

Интересно, что кит Ralliart доступен только для моноприводных версий Mitsubishi. Выбор вариантов цвета кузова у доработанных машин также ограничен – белый, черный, или вишневый. Подразумевается, что с другими цветами плохо будет сочетаться линейка аксессуаров преимущественно красного и черного цветов. Ранее японский автопроизводитель анонсировал, что первой полноценной моделью суббренда Ralliart станет кроссовер Outlander новой генерации.