В Британии предложили сократить интервал перед третьей дозой

Министерство здравоохранения Британии решило сократить срок ревакцинации против COVID-19 c шести до трех месяцев, сообщает Лента.Ру.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава Минздрава Саджид Джавид.

"Я попросил JCVI (Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации) срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма омикрон" , — рассказал министр.

Джавид заявил, что принял рекомендацию JCVI в половину уменьшить интервал между основным курсом иммунизации от коронавируса и ревакцинацией. Также, согласно совету комитета, Минздрав предложит дополнительные бустерные дозы всем гражданам старше 18 лет и второй укол препарата детям от 12 до 15 лет.