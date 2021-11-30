ВМС получили модернизированные вертолеты "Ми-8"
Бригада морской авиации Военно-морских сил (ВМС) ВСУ получила модернизированные вертолеты серии "Ми-8".
Об этом говорится в сообщении ВМС.
На вертолетах установлены модернизированные двигатели, система глобального позиционирования и радиосвязи и система вибротушения.
Вертолеты способны выполнять поисковые и спасательные действия, транспортировку и высадку десанта морской пехоты, перевозку грузов, санитарную эвакуацию. Также могут выполнять задачи по огневой поддержке: бомбометанию, пуску неуправляемых ракет и минированию с воздуха.
"Потребность в подобных машинах выросла из-за увеличения в составе украинских ВМС численности морской пехоты. Если после начала вооруженной агрессии РФ мы в основном обходились моделями "Ми-14", основной задачей которых были поиск и слежка за подводными лодками, то теперь задач стало больше", - сообщил один из командиров вертолета капитан Виктор Кубринский.
Сейчас бригада ожидает следующую партию техники.