ВМС получили модернизированные вертолеты "Ми-8"

Бригада морской авиации Военно-морских сил (ВМС) ВСУ получила модернизированные вертолеты серии "Ми-8".

Об этом говорится в сообщении ВМС.

На вертолетах установлены модернизированные двигатели, система глобального позиционирования и радиосвязи и система вибротушения.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Вертолеты способны выполнять поисковые и спасательные действия, транспортировку и высадку десанта морской пехоты, перевозку грузов, санитарную эвакуацию. Также могут выполнять задачи по огневой поддержке: бомбометанию, пуску неуправляемых ракет и минированию с воздуха.

"Потребность в подобных машинах выросла из-за увеличения в составе украинских ВМС численности морской пехоты. Если после начала вооруженной агрессии РФ мы в основном обходились моделями "Ми-14", основной задачей которых были поиск и слежка за подводными лодками, то теперь задач стало больше" , - сообщил один из командиров вертолета капитан Виктор Кубринский.

Сейчас бригада ожидает следующую партию техники.