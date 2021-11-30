Сборная Украины разгромила македонцев в отборе на ЧМ-2023

Сборная Украины по баскетболу в домашнем поединке одержала первую победу в отборочном турнире чемпионата мира, сообщает Сегодня.

Баскетболисты национальной команды Украины провели свой первый домашний поединок в рамках отбора чемпионата мира-2023. Соперником наших парней была сборная Северной Македонии.

После поражения в первом матче от Грузии, украинцам предстояло реабилитироваться в игре с балканцами.

Старт встречи спутал все карты подопечным Айнарса Багатскиса. После первый 10-минутки гости вели с преимуществом в три очка – 14:17. Во втором игровом отрезке македонцы сумели минимально нарастить свой отрыв – 16:17.

Переломной стала третья четверть игрового времени, в которой украинцы наконец-то заиграли активнее в атаке и уже балканцы оказались в роли догоняющих – 19:13.

В решающей 10-минутке украинцы поймали кураж и подопечных Багатскиса было не остановить. В итоге, встреча закончилась победой "сине-желтой" команды с комфортным счетом 78:61.

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа G.

Украина – Северная Македония – 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

Украина: Пустовой (18 + 5 подборов), Петров (6 + 7 подборов), Близнюк (4 + 6 подборов), Санон, Рэндл, Лукашов (13 + 7 подборов), Сидоров (13), Липовый (12), Павлов (9), Зотов (3), Скапинцев.

Северная Македония: Крстевски (14), Мекич (10), Робев (4), Николов (3 + 6 перехватов), Симич (3), Уайли (12 + 9 подборов), Маслинко (7 + 6 подборов), Стояновски (6), Стаич (2), Магдевски.

Самым результативным игроком матча стал украинский центровой Артем Пустовой, который набрал 18 очков и сделал 5 подборов.

После двух сыгранных туров сборная Украины занимает 3-е место в группе G.

Два следующих поединка наша команда проведет в феврале 2022 года, а соперником "сине-желтых" будет лидер группы Испания.