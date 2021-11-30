Редкое семейное фото Седоковой с дочкой Моникой

Муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, показал редкую фотографию певицы со всеми ее детьми – сыном Гектором и дочками Алиной и Моникой. Отметим, что после развода средняя дочь Моника осталась жить в США с отцом Максимом Чернявским, а после судебного запрета певице нельзя показывать девочку в соцсетях, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Что ж, она этого и не делала, а снимок был размещен в Instagram ее нынешнего супруга.

На фото 10-летняя Моника стоит в обнимку с мамой в компании брата, сестры Алины и Яниса. Для семейной фотосессии все примерили белоснежные наряды в одном стиле. Лишь Седокова предпочла золотое платье на тонких бретелях.

Этим снимком Тимма поздравил любимую с днем матери.

Муж Седоковой порадовал поклонников певицы редким фото с ее средней дочкой Моникой (фото: instagram.com/janis.timma)