Автомобиль марки ЗАЗ оснастили необычным мотором

То, во что можно превратить старый «Запорожец», который сошёл с конвейера несколько десятков лет назад и уже давно отработал свой ресурс, продемонстрировал автоэнтузиаст по имени Юрий Михайлов, сообщает Новости и Факты.

Как рассказал Юрий, принадлежащий ему «Запорожец» имел все признаки того, чтобы отправиться в утиль: двигатель вышел из строя, на кузове образовались сквозные дыры из-за коррозии, а отделку салона уничтожили грызуны. Но в итоге автомобиль отправился не на свалку, а обрёл новую жизнь в виде «хот-рода», получив большое количество доработок и дизельный силовой агрегат.

У модифицированного «Запорожца» отсутствует капот и боковые панели, благодаря чему нестандартный мотор находится на виду. Речь идёт о 4-тактном дизельном агрегате Д-144, позаимствованным у трактора «Т-40М» производства Липецкого завода. Двигатель имеет далеко не лучшую систему охлаждения, поэтому открытое расположение для него – в самый раз.