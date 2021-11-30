Автомобили большим пробегом, которые можно смело покупать

Автомобильные эксперты составили рейтинг самых надежных машин с пробегом. Исследование провели независимая организация Consumer Reports и маркетинговое агентство J.D. Power, которые проводят анкетирования тысяч автовладельцев, сообщает Судебно-юридическая газета.

Subaru Forester

Тот факт, что более 15% американских владельцев Forester не желают менять свою машину даже после более чем 10 лет эксплуатации говорит не только о том, что у марки преданная аудитория, но и о надежности конкретно этой модели — Forester разных лет всегда находятся рядом с тройкой лидеров американских рейтингов. Кроссовер никогда не покупали для гонок, а конструкция стандартных версий с атмосферными моторами и простейшим 4-ступенчатым «автоматом» считается неубиваемой. Все это справедливо как для машин второго поколения (SG), так и третьего (SH).

Ford Fusion

Компактные модели редко оказываются в рейтингах надежности из-за изначально дешевой конструкции, но микровэн Fusion, который выпускался в Германии с 2002 года, действительно славится своей надежностью даже если речь идет о машинах возрастом почти 20 лет. Автомобиль оснащался простыми атмосферниками объемом 1,4 или 1,6 л, чаще всего в паре с «механикой», и имели крепкую подвеску с большим клиренсом. Не выдерживает времени лишь дешевая отделка салона.

Toyota Corolla

Семейство Corolla не случайно является самым массовым на планете. Эталоном в смысле надежности обычно считают машины девятого поколения с индексом E120, владельцы которых ездят без серьезных поломок на протяжении как минимум десяти лет. Кузов не ржавеет, а атмосферные двигатели объемом 1,4, 1,6 и 1,8 л без ремонта ходят несколько сотен тысяч километров. Владельцы возрастных машин отмечали лишь проблемы с второстепенной электрикой.

Audi TT

Это может показаться странным, но спорткар с турбомотором стабильно входит в рейтинги надежности автомобилей с большим пробегом и возрастом до 20 лет, если речь идет о машинах первого поколения в заводском исполнении и с передним приводом. 4-цилинровый мотор 1,8 имеет наддув, но в целом гораздо проще современных аналогов, а до появления коробки DSG на машину ставили надежный «автомат» Tiptronic. Беречь владельцам приходится только турбину.

Audi A6

Audi A6 второго поколения возглавил немецкий рейтинг надежности ADAC еще 15 лет назад, и с тех пор изменилось мало — более новые версии стабильно входят в топ трех- и пятилеток, а старые — в рейтинги машин старше 10 лет. Пятнадцать лет назад основу гаммы составляли атмосферные моторы V6, и эти версии на ходу и сегодня. Вариатор и пневмоподвеска надежностью, напротив, не отличались. Следующий A6 третьего поколения обзавелся массой электроники, что тоже немного уменьшило общую надежность модели.

Mercedes SLK

Еще один нестандартный автомобиль, который постоянно входит в десятку самых надежных поддержанных машин возрастом от 10 до 20 лет. Все благодаря высокому качеству сборки и сравнительно простой конструкции. Двигатели модели первого поколения оснащались приводными нагнетателями, а 5-ступенчатый «автомат» собственного производства считался чуть ли не вечным. Эти машины до сих пор встречаются на дорогах, но за годы производства их было изготовлено не так много, поэтому найти достойный экземпляр сложно.

Toyota RAV4

Девять из десяти владельцев Toyota RAV4 никогда не сталкивались с техническими проблемами, причем это касается даже машин второго поколения, которые выпускались с 2001 года. У остальных владельцев проблемы возникали без какой-то системы, а претензий к электрике вообще почти не бывает. Атмосферные моторы объемом 2,0 и 2,4 л можно назвать вечными, «автоматы» — практически неубиваемыми. Обслуживание подвески может оказаться недешевым, но требуется редко.

Honda CR-V

Традиционно высокие рейтинги надежности марки Honda обеспечивает в первую очередь кроссовер CR-V, который без проблем выхаживает не меньше 300 тыс. км без серьезного ремонта. Организация Consumer Reports много лет подряд называется его лидером по надежности в своем классе, а немецкий TUV стабильно ставит его в тройку лидеров среди машин до 10 лет. Наконец, в России CR-V признан самым надежным подержанным автомобилем возрастом более 20 лет по данным CarPrice (имеются ввиду машины второго поколения). Подвеска и коробки передач славятся надежностью, как и атмосферные моторы.

Lexus RX

И сам бренд, и его флагманский кроссовер много лет подряд удерживают верхние строчки американских рейтингов надежности. По данным J.D. Power Lexus RX доставляет владельцам меньше проблем, чем любой другой одноклассник. Показатель степени надежности этого кроссовера составил очень приличные 95,35%, а сама марка много лет подряд делит верние строчки рейтингов надежности с брендом Toyota. Те же оценки дает машине и британское издание Auto Express. С большими пробегами можно брать модели второго и третьего поколения, но только с атмосферными моторами.

Toyota Camry

Американский Consumer Reports утверждает, что эти седаны ездят без проблем более 300 тысяч км, а двигатели (кроме V6 3,5) и коробки передач называет «миллионниками». На дорогах полно очень бодрых машин пятого (XV30) и шестого (XV40) поколений, которые годами сохраняют высокую остаточную стоимость.