В Турции прошли задержания по делу о госперевороте 2016 года

В Турции утром во вторник, 30 ноября, по подозрению в причастности к деятельности "террористической организации фетхуллахистов" (FETO) задержано, по меньшей мере, 134 человека. Об этом, ссылаясь на турецкое телевидение, сообщает Корреспондент.

Власти обвиняют их в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Задержания прошли одновременно в пяти районах Стамбула и Анкары.

15 июля 2016 года премьер Турции Йылдырым Бинал заявил о попытке переворота. По его словам, группа турецких военных попыталась совершить противоправные действия против органов власти.

Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, более двух тысяч получили ранения.

В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.