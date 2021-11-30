В Киеве взорвали и ограбили банкомат, полиция ищет преступников
В Киеве взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами. Для задержания преступников введена специальная полицейская операция.
Об этом заявили в полиции Киева.
Преступление произошло в Дарницком районе столицы. На месте происшествия работают полицейские и другие профильные службы.
По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись.
"Усилия правоохранителей направлены на установление лиц злоумышленников и задержание. В столице введена специальная полицейская операция. В результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Полиция начала уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Преступникам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.