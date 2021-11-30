Нафтогаз отчитался о прибыли за третий квартал

НАК "Нафтогаз Украины" получила 2,5 млрд грн чистой прибыли за третий квартал 2021 года, сообщает UBR.

Годом ранее компания отчиталась о 1,8 млрд грн убытка. Такие данные содержит отдельная финансовая отчетность "Нафтогаза".

В ближайшее время НАК обнародует консолидированный отчет, который охватывает группу компаний "Нафтогаз".

Второй квартал компания закончила с прибылью в 8,5 млрд грн. Тогда как чистый убыток за первый квартал составил 10,2 млрд грн. При этом по итогам прошлого года убытки "Нафтогаза" достигли 19 млрд грн. Это стало причиной увольнения бывшего главы Андрея Коболева.