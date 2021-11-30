Уютный текстиль для дома: как выбрать идеальный плед

Мягкий, теплый и комфортный плед не только олицетворяет домашний уют, но и может стать стильным украшением для спальни или гостиной. Сегодня производители текстиля предлагают широкое разнообразие интересных решений, сообщает The Page.

Бамбук, шерсть или вискоза: как выбрать материал для пледа?

У каждой ткани есть свои уникальные характеристики, которые необходимо учитывать при выборе домашнего текстиля. Например, пледы из натуральных материалов хорошо пропускают воздух и не накапливают статическое электричество, но могут вызвать аллергическую реакцию.

Хлопковые пледы легкие, мягкие и не вызывают аллергию, однако недостаточно теплые для осенних или зимних вечеров, как и изделия шелка или бамбука.

А вот шерсть прекрасно согревает, «дышит» и впитывает влагу. Такие пледы долго сохраняют свой первоначальный вид, почти не изнашиваются. Среди их главных недостатков – аллергенность и сравнительно небольшой выбор дизайна, хотя все перечисленные характеристики могут отличаться в зависимости от конкретного материала. Достаточно популярны пледы из овечьей и верблюжьей шерсти, из шерсти альпаки, а также кашемировые пледы.

Теплые натуральные пледы также производят из меха. Они дорогие, тяжелые и сложные в уходе, однако эффектны с виду.

Синтетические ткани – относительно дешевы, приятны на ощупь, устойчивы к износу, не вызывают аллергии и сохраняют свой первоначальный вид и цвет в течение длительного времени. В то же время они хуже натуральных тканей пропускают воздух и накапливают статическое электричество. Здесь стоит присмотреться к пледам из:

акрила – это легкий, теплый материал, он почти не впитывает влагу и склонен к образованию «катышек»;

флиса – упругая ткань, которая быстро сохнет, «дышит» и не требует специального ухода;

микрофибры – в отличие от акрила этот материал не скатывается и лучше пропускает воздух;

вискозы – эту ткань еще называют «искусственным шелком». Ее состав близок к составу натуральных растительных волокон, а по свойствам она напоминает хлопок. Вискоза приятна на ощупь, гигроскопична и способна пропускать воздух, но легко мнется и протирается;

искусственного меха – такой плед является воздухопроницаемым и не выгорает.

Выбирайте плед, светлее дивана или другого текстиля в комнате всего на несколько тонов. Это придаст вашему помещению изысканность и элегантность, а вы избежите риска выбросить деньги на ветер, приобретя плед, который совсем не подойдет вашему интерьеру.