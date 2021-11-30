Adidas, Prada и другие глобальные компании угодили в скандал

Новое исследование сложных глобальных цепочек поставок индустрии моды показало, что ряд крупных брендов рискует внести свой вклад в вырубку лесов на Амазонке из-за связей с заводами и другими компаниями, которые занимаются производством кожи и изделий из кожи, сообщает Обозреватель.

В число брендов входят Adidas, New Balance, Prada, LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), Zara, Nike и др.

В отчете проанализировали около 500 тыс. строк таможенных данных и обнаружили, что вышеперечисленные бренды имеют множество связей с отраслью, которая поддерживает вырубку лесов Амазонки, пишет The Guardian.

Так, более 50 известных компания имеют связи поставок с крупнейшим бразильским экспортером кожи JBS, который занимается вырубкой лесов на Амазонке. Недавно организация взяла на себя обязательство добиться к 2035 году нулевого "обезлесения" в своей глобальной цепочке поставок. При этом экологи назвали это недостаточным.

Интересно то, что ряд опрошенных брендов недавно объявили о политике, направленной на то, чтобы освободить себя от участников цепочки поставок, которые способствуют вырубке лесов. Как отметил Грег Хиггс, один из исследователей, участвовавших в отчете, скорость вырубки лесов увеличивается.

Отметим, еще в 2019 и 2020 годах Бразилия подверглась критике со стороны мировых лидеров за то, что они не сделали больше для защиты лесов от бушующих лесных пожаров. Вырубка лесов в важнейшей экосистеме продолжается угрожающими темпами.

Нарушение политики компании

Из компаний, проанализированных в отчете, аж 23 имели четкую политику в отношении вырубки лесов. Исследователи полагают, что эти компании, вероятно, нарушают свою собственную политику.

К примеру, у французского Дома моды LVMH был обнаружен высокий риск причастности к вырубке лесов на Амазонке. При этом уже в 2021-м бренд обязался защищать уязвимый регион вместе с ЮНЕСКО.

"В конце концов, мы должны найти другие решения и другие альтернативные виды кожи, которые не относятся к животным и не на пластиковой основе. С ресурсами, которые есть у модных компаний, действительно, нет оправдания" , – сказала Селин Семаан, исполнительный директор и соучредитель Slow Factory.

Она также отметила, что мировые бренды не должны использовать возможность внести свой вклад в вырубку лесов и в других местах, таких как Гватемала или Мексика. Компании должны инвестировать и изучать альтернативы, которые не являются добывающими.