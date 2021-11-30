NASA отложило выход астронавтов в космос

Мусорные обломки приблизились к МКС. Астронавты, которые должны были заменить антенну на внешнем корпусе, сделают это позже, сообщает Корреспондент.

Специалисты NASA решили отложить выход в космос двух астронавтов с борта Международной космической станции (МКС) из-за приближающегося мусора.

"Из-за невозможности надлежащим образом оценить риск, которому могут подвергнуться астронавты, команда решила отложить выход в открытый космос 30 ноября до получения дополнительной информации" , - отметили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон должны были выйти в космос, чтобы заменить антенну на внешнем корпусе станции, которая перестала подавать сигнал.

NASA планирует вести прямую трансляцию выхода в открытый космос.

Тем временем NASA планирует изменить орбиту астероида, направляющегося к Земле. Целью эксперимента является испытание защитной системы Земли, которая может дать сведения о том, что нужно делать, чтобы изменить траекторию астероида.