Украинцам предлагают деньги за участие в госперевороте – Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что 1 декабря "готовятся какие-то подвозы" людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен в день за участие в госперевороте, сообщает Деловая столица.

"Стоит ли готовиться вам (журналистам – "ДС") или всем? Я бы советовал вам приезжать пораньше. Потому что в рамках переворота могут быть заблокированы просто проходы. Ну да – есть такое мнение. Хотя, когда людей собирают в регионах по тысяче гривен в день – это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно – это вопрос к "переворачивателям". Хотя, ну сейчас погода очень плохая, может, нужно и тысячу давать, чтобы люди так смогли" , — заявил Корниенко.

Первый вице-спикер добавил, что информация о предлагаемой тысяче гривен у него от правоохранителей.

В то же время, он затруднился ответить на вопрос, кто предлагает тысячу – оппозиция или олигархи, отметив, что "есть разная информация".

Корниенко напомнил, что относительно якобы готовящегося госпереворота открыто уголовное производство.