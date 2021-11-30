Левандовский поздравил Месси с "Золотым мячом"

Роберт Левандовский остановился в шаге от награды "Золотой мяч" в 2021 году. Польский нападающий Баварии поздравил Лионеля Месси с победой, сообщает 24 Канал.

Роберт Левандовский был близок к тому, чтобы взять в руки свой первый в карьере "Золотой мяч". Но на этом пути встал аргентинец Лионель Месси. Польский форвард не расстроился, он приветствовал победителей, написав пост на своей странице в твиттере.

Лидер мюнхенской Баварии поздравил не только Лионеля, но и игроку Барселоны Алексию Путельяс, ставшую лучшей футболисткой мира 2021 года.

Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс, завоевавших награду "Золотой мяч". Также поздравляю всех номинантов. Я стал лауреатом награды "Нападающий года". Ни один игрок не может выиграть индивидуальную награду без сильной команды и верных болельщиков за его спиной. Спасибо за вашу поддержку, – написал Левандовский.

Отметим, что нападающий не уехал из Парижа с пустыми руками. Футболист получил награду "Лучший бомбардир". Поляк забил 64 гола в 53 матчах в год.

К слову, в сезоне-2021/2022 Левандовский успел отыграть уже 20 поединков в футболке немецкого клуба, в которых наколотил 25 мячей и совершил два ассиста.

​Кто еще получил награды