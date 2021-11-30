КНР рассчитывает провести Олимпиаду по графику

В МИД КНР считают, что новый штамм коронавируса "омикрон" создает дополнительные проблемы для проведения Олимпийских игр в Пекине, но, несмотря на это, Олимпиада должна пройти в соответствии с графиком, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что это (распространение "омикрона" - ИФ) создаст некоторые проблемы для наших действий по контролю над распространением вируса" , - сказал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Но, так как у Китая есть опыт в предотвращении распространения коронавируса, то я твердо убежден, что Китай сможет успешно принять зимние Олимпийские игры в соответствии с графиком" , - отметил он.

Олимпиада в Пекине должна пройти 4-20 февраля 2022 года.

Штамм коронавируса, которому дали название "омикрон", выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы и содержит большое количество мутаций.