Главные награды Gotham Awards — 2021

Минувшей ночью объявили победителей Gotham Awards-2021 – премии, которую вручают за заслуги в области независимого кино, сообщает Сегодня.

Так, лучшим сериалом года на Gotham Awards признали "Игру в кальмара". Это первая кинопремия нашумевшего хита, который побил всевозможные рейтинги этой осенью. Стало известно, что сериал продлили на второй сезон.

А в номинации "Лучший фильм" победила режиссерская работа Мэгги Джилленхол – "Пропавшая дочь". Главную роль в картине исполнила Оливия Колман, которую также отметили статуэткой Gotham Awards. Всего фильм Мэгги получил четыре награды.

Смотреть трейлер фильма "Пропавшая дочь" 2021:

Все победители Gotham Awards-2021