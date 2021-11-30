Главные награды Gotham Awards — 2021
Минувшей ночью объявили победителей Gotham Awards-2021 – премии, которую вручают за заслуги в области независимого кино, сообщает Сегодня.
Так, лучшим сериалом года на Gotham Awards признали "Игру в кальмара". Это первая кинопремия нашумевшего хита, который побил всевозможные рейтинги этой осенью. Стало известно, что сериал продлили на второй сезон.
А в номинации "Лучший фильм" победила режиссерская работа Мэгги Джилленхол – "Пропавшая дочь". Главную роль в картине исполнила Оливия Колман, которую также отметили статуэткой Gotham Awards. Всего фильм Мэгги получил четыре награды.
Смотреть трейлер фильма "Пропавшая дочь" 2021:
Все победители Gotham Awards-2021
- Лучший фильм — "Незнакомая дочь", Мэгги Джилленхол
- Лучший документальный фильм — "Побег", Йонас Поэр Расмуссен
- Лучший международный фильм — "Сядь за руль моей машины", Рюсукэ Хамагути
- Главный прорыв среди режиссеров — Мэгги Джилленхол, "Незнакомая дочь"
- Лучший сценарий — Мэгги Джилленхол, "Незнакомая дочь"
- Лучшая главная роль — Оливия Колман, "Незнакомая дочь"; Фрэнки Фэйсон, The Killing of Kenneth Chamberlain
- Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут) — "Игра в кальмара", Хван Дон-хек
- Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут) — "Псы резервации", Стерлин Харьо, Сидни Фриланд
- Прорыв года среди актеров — Эмилия Джонс, "CODA: Ребенок глухих родителей"