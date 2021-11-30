Налоговая проверила сомнительные АЗС: результаты

Госналоговая служба (ГНС) проверила 1824 объекта розничной торговли топливом, которые осуществляют сомнительную деятельность. В итоге только 40% – это легальный бизнес, сообщает UBR.

Информацию по остальных торговых точках налоговики передали в правоохранительные органы, рассказали в пресс-центре ГНС. В ходе проверок было изъято горючего на сумму 53,9 млн грн, оборудования – на 8,5 млн грн.

Перечень объектов для проверок был сформирован налоговым комитетом Верховной Рады, Кабинетом министров и Нефтегазовой ассоциацией Украины.

"По результатам отработки установлено, что около 40% проверенных объектов – легальный бизнес, уплачивающий налоги и сборы. У 11% из них были обнаружены нарушения, которые дали основание для аннулирования лицензий" , – сказано в сообщении.

В общей сложности было аннулировано 210 лицензий. Материалы относительно 64% проверенных объектов (1159) направлены на отработку в полицию.

По результатам проверок выявлено 117 АЗС, которые фактически располагались по другому адресу, и 127 неработающих АЗС.