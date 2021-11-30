Зеленский пригласил общественность в Раду на оглашение его речи

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил пригласить представителей общественности на заседание Верховной Рады, где 1 декабря будет оглашено Послание главы государства к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом сообщил﻿﻿ нардеп Александр Качура в Telegram.

"Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил пригласить представителей общественности на заседание ВР где 1 декабря будет оглашено Послание Президента Украины к ВР о внутреннем и внешнем положении Украины. Хорошая инициатива, я считаю, что на каждое общественно важное голосование в Раде нужно приглашать общественность, а сам Парламент должен быть максимально открытым" , — написал он.

Он также опубликовал соответствующий список документов.