Верещук назвала Бутусова "инструментом гибридного влияния" России
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук назвала Юрия Бутусова "политическо-медийной шпаной" и "инструментом гибридного влияния" России. Обсуждение скандала с журналистом она считает недостойным внимания.
Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Мы почему-то обсуждаем хулиганскую выходку, как говорят в народе, политически-медийной шпаны. Господин Бутусов не стоит того, чтобы мы сейчас тратили столько времени на обсуждение... Мы сейчас превращаемся и делаем именно то, что выгодно таким, как господин Бутусов. Он очень хочет, чтобы мы сейчас это обсуждали", – сказала Верещук.
После этих слов ведущий попросил министра не употреблять такие выражения о человека, которого нет в студии и он не может отреагировать. Верещук также пытался перебить нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко.
"Я считаю, что мы уделяем слишком много весу хулиганским затеям… Бутусов не первый и не последний, кто использует таким образом хайп и является инструментом гибридного влияния в том числе России, в том числе людей, сегодня атакующих власть и украинское государство", - добавила она.