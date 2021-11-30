Верещук назвала Бутусова "инструментом гибридного влияния" России

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук назвала Юрия Бутусова "политическо-медийной шпаной" и "инструментом гибридного влияния" России. Обсуждение скандала с журналистом она считает недостойным внимания.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы почему-то обсуждаем хулиганскую выходку, как говорят в народе, политически-медийной шпаны. Господин Бутусов не стоит того, чтобы мы сейчас тратили столько времени на обсуждение... Мы сейчас превращаемся и делаем именно то, что выгодно таким, как господин Бутусов. Он очень хочет, чтобы мы сейчас это обсуждали" , – сказала Верещук.

После этих слов ведущий попросил министра не употреблять такие выражения о человека, которого нет в студии и он не может отреагировать. Верещук также пытался перебить нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко.