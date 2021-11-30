Три рецепта блюд на шпажках к празднику

Даже самые недорогие продукты можно приготовить и подать изысканно. Это касается запеканок на основе курицы и подачи блюда на шпажках. ﻿Еще они быстро готовятся и выглядят очень презентабельно, сообщает Сегодня.

Лосось на шпажках

Лосось на шпажках
Лосось на шпажках / Фото: instagram.com/pp_receptu_

Ингредиенты:

  • Лосось – 700 г
  • Лук – 2 шт.
  • Сухое белое вино – 250 мл
  • Растительное масло – 50 мл
  • Соль – 1 ч. л
  • Черный молотый перец, тмин – по 1/4 ч. л.
  • Лимон
  • Перец сладкий желтый

Как приготовить:

  1. Филе рыбы нарезать кусочками, лук – кольцами, соединить.
  2. Для маринада смешать вино, лимонный сок, соль, перец, тмин. Залить рыбу маринадом и поставить в холодное место на 2 часа.
  3. Нарезать крупным кубиком перец. Нанизать рыбу на шпажки, чередуя с луком и перцем.
  4. Выложить на пергамент, сбрызнуть маринадом и запекать при 200 градусах 15-20 минут или смотреть по готовности.

Шпажки с куриной грудкой и кабачком

Шпажки с куриной грудкой и кабачком
Шпажки с куриной грудкой и кабачком / Фото: instagram.com/kira_pro_edu

Ингредиенты:

  • Куриная грудка
  • Кабачок

Для маринада:

  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Мед, яблочный уксус – по 1 ч. л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Кунжут, орегано, тимьян

Как приготовить:

  1. Для маринада пропущенный через пресс чеснок соединить с другими ингредиентами.
  2. Курицу нарезать крупными кубиками и замочить в маринаде на 30 мнут. Шпажки положить в теплую воду на 15 минут.
  3. Кабачок нарезать тонкими слайсами.
  4. На шпажку нанизать, чередуя, курицу и слайс из кабачка, завернутый в рулет.
  5. Выложить на противень, застеленный пергаментом, запекать 15 минут при 180 градусах.

Сосиски в тортилье с черри на шпажках

Сосиски в тортилье с черри на шпажках
Сосиски в тортилье с черри на шпажках / Фото: instagram.com/anait_foodblog_recepty

Ингредиенты:

  • Черри, рукола – по 1 упаковке
  • Любой нарезанный сыр – 1 упаковка
  • Сосиски – 1 упаковка
  • Соус песто
  • Тортилья или лаваш
  • Бальзамический соус

Как приготовить:

  1. Тортилью сложить напополам и обрезать края. Развернуть тортилью, смазать песто и выложить пластинки сыра. Положить сосиску и свернуть в рулет, нарезать на равные части.
  2. На шпажку поочередно нанизать черри и нарезанные рулеты.
  3. Выложить на противень, застеленный пергаментом, запекать 8-10 минут при 180 градусах. ⠀
  4. При подаче выложить на руколу или другую любимую зелень, слегка полить бальзамическим соусом.

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