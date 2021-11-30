Ермак дал ГБР показания по делу "вагнеровцев"
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня утром посетил Государственное бюро расследований для дачи показаний по делу "вагнеровцев".
Об этом он написал в Facebook.
"Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", – заявил глава ОП.
"Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал. Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "і", – добавил Ермак.