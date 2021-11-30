Нардеп Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Народный депутат Роман Соха заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, сообщает Интерфакс-Украина.

Отметим, что он входит в межфракционное объединение "Разумная политика", которое возглавляет Дмитрий Разумков.

"Я не хочу и не могу иметь отношение к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы. Я хочу быть честным перед самим собой и избирателями, которым я должен смотреть в глаза. Именно поэтому я понял сложное, но справедливое решение - я выхожу из фракции "Слуга народа" , - сказал Соха на заседании парламента во вторник.

В частности, он обратил внимание на назначение Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса президента, который является "бывшим функционером пророссийского "Оппозиционного блока", пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии" . По словам Сохи, Шурма "точно не поддерживал европейский путь Украины в прошлом" .

Вместе с тем, он высказался против замглавы Офиса президента Олега Татарова и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Руслана Демченко.

Нардеп также подчеркнул, что с первого дня поддерживал президента Украины Владимира Зеленского и присоединился к формированию Зе-команды в Запорожье, поскольку нынешний глава государства декларировал "конец олигархической системы, искоренение кумовства и политической коррупции, завершение эпохи бедности и социальной несправедливости" .

На выход Сохи из фракции "СН" отреагировал Дмитрий Разумков.

"Когда людей не слышат, они начинают действовать. Сегодня он вышел из фракции, не соглашаясь с тем, что происходит в Офисе президента и насколько те принципы, с которыми мы шли в 2019 году отличаются от того, что есть на самом деле. Фактически это предательство обещаний" , — заявил﻿ Разумков.

На вопрос, правда ли, что завтра еще депутаты-мажоритарщики собираются покинуть ряды фракции Слуга "народа", экс-спикер ответил интригующе.