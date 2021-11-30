В Киеве митингуют инвесторы проблемных ЖК Аркады

В Киеве сегодня, 30 ноября, проходит новый митинг инвесторов банка "Аркада". Они требуют достроить три жилищных комплекса в районе Осокорков – "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Активисты анонсировали шествие от Киевского горсовета на ул. Крещатик до Верховного суда по ул. Копыленко, сообщает UBR.

Как передает корреспондент, около 100 человек пришли к КГГА с флагами "Инвесторы Аркады". Они выдвигают требования горсовету – выполнить взятые на себя обязательства по гарантиям беспрепятственной достройки ЖК для 11 тыс. инвесторов.

В то же время они требуют от Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда рассмотреть дело №910/10351/20 о продлении действия договора аренды земельного участка, на котором должны строиться объекты "Аркады".

Активисты обвинили судей и Киевсовет в затягивании процесса. Поскольку меморандум, подписанный весной Нацбанком, Виталием Кличко и МВД, гарантирует достройку трех ЖК за счет выделения 10% от привлеченных средств инвесторов.

Сегодня утром МВД сообщило, что дело о растрате 72 млн грн средств инвесторов ЖК передали в суд. Подозревают бывшего главу банка "Аркада" и его восьмерых сообщников. Они, по данным правоохранителей, вывели эти средства путем выдачи фиктивных кредитов.

В августе застройщик Stolitsa Group заявил о приостановке строительства "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" из-за отказа представителя ЖК "Эврика" от подписания графика достройки. Таким образом, действие меморандума об окончании строительства домов прекратилось в связи с отказом одной из сторон.

В Киеве бунтуют инвесторы проблемных ЖК Аркады: люди требуют достроить их жилье, фото, видео

В Киеве бунтуют инвесторы проблемных ЖК Аркады: люди требуют достроить их жилье, фото, видео