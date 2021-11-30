Тысячу за вакцинацию можно будет потратить в ограниченный срок

Тысячу за вакцинацию можно будет потратить в ограниченный срок
Фото: Курс Украины

Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по тысяче гривен, но потратить ее нужно будет в течение 4 месяцев.﻿ Об этом, ссылаясь на заместителя министра экономики Ирину Новикову, сообщает Деловая столица.

За эти средства граждане смогут:

  • купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
  • посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
  • купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

"В случае неиспользования сумма будет возвращена государству", — сообщила Новикова.

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