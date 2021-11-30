Тысячу за вакцинацию можно будет потратить в ограниченный срок

Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по тысяче гривен, но потратить ее нужно будет в течение 4 месяцев.﻿ Об этом, ссылаясь на заместителя министра экономики Ирину Новикову, сообщает Деловая столица.

За эти средства граждане смогут:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,

купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.