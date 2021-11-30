Тысячу за вакцинацию можно будет потратить в ограниченный срок
Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить по тысяче гривен, но потратить ее нужно будет в течение 4 месяцев. Об этом, ссылаясь на заместителя министра экономики Ирину Новикову, сообщает Деловая столица.
За эти средства граждане смогут:
- купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
- купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.
"В случае неиспользования сумма будет возвращена государству", — сообщила Новикова.