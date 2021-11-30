Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу декабря

В декабре курс гривны может продолжить падение в случае сохранения рисков военного конфликта, сообщает УНИАН.

Об этом заявил старший аналитик компании "Alpari" Вадим Иосуб. Он отметил, что в ноябре гривна ослабла как к доллару, так и к евро, причем рост курса доллара был заметно сильнее. При этом была прервана серия из 11 месяцев ослабления доллара (с декабря прошлого года по октябрь) и 6 месяцев ослабления евро (с мая по октябрь).

С начала года доллар просел к гривне на 3,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 11,8%. По словам Иосуба, среди валют стран бывшего СССР гривна занимает третье место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма и грузинского лари. По падению в ноябре гривна заняла третье место с конца, сильнее к доллару снизились российский рубль и белорусский рубль.

С середины месяца на гривну стало давить обострение ситуации на украинско-российской границе. Стоит отметить, что этот геополитический риск бил не только по гривне, на его фоне российский рубль снизился к доллару еще сильнее. Ближе к концу месяца пришла общая беда для большинства валют развивающихся стран – риски от появления нового южноафриканского штамма коронавируса "омикрон".