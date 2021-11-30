Митинг "ФОПов": требуют отмены налогового законопроекта

Митингующие предприниматели из-под Верховной Рады Украины пришли под Офис президента с требованием отмены принятия налогового законопроекта 5600, уверяя, что он "убьет" малый бизнес. Об этом сообщает Телеграм-канал Андрея Павловского.

Один из организаторов акции, предприниматель Александр Мальцев заявил нашему журналисту, что после введения кассовых аппаратов "ФОПы" не смогут продавать остаточный товар, который у них накопился за 30 лет предпринимательства, потому что этот товар закупался без первичной документации.

Мальцев уверен, что сейчас 80% товара на рынке малого бизнеса не имеет первичной документации. "ФОПы" предлагают свой законопроект, который разрабатывался в рамках рабочей группы ОП при участии нардепа Андрея Мотовиловца.

Кассовые аппараты, согласно этому законопроекту, обязаны использовать только определенные группы "ФОПов" с определенными группами товаров и метражом торговых площадей.

При этом, предприниматели жалуются, что представители власти обманули их, и не внесли законопроект на рассмотрение комитета ВР.