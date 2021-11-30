Озвучен заработок Лещенко в набсовете Укрзализныци

Бывший член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко задекларировал 6 млн грн гонорара и других выплат от госкомпании. Только в 2021 году он получил почти 3,6 млн грн выплат, свидетельствует его декларация перед увольнением, сообщает UBR.

В целом Лещенко в этом году получил более 6,1 млн грн дохода. В их числе доход от занятия предпринимательской деятельностью, зарплата от работы по совместительству ("Дабл Сюитед Продакшн") и роялти ("Офис новостей").

В то же время в прошлом году экс-член набсовета задекларировал почти 4,8 млн грн. Сюда также входят доходы от бизнеса, роялти и зарплата по совместительству. В 2020 году Лещенко заработал 2,5 млн грн в "Укрзализныце".

Должность члена набсовета госкомпании Лещенко занимал с 18 декабря 2019 года по 19 сентября 2021 года. Информация о гонорарах и других выплатах от "Укрзализныци" в его декларации за 2019 год отсутствует.

В сентябре 2021 года контракты с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и тремя членами – Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым закончились. Кабмин отказался от их продления.