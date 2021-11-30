5 комнатных растений со съедобными плодами

Комнатные растения могут не только украшать дом и улучшать качество воздуха, но и приносить съедобные плоды. Далее список растений, которые будут и радовать глаз, и приносить пользу, сообщает Профиль.

Ананас

Создать тропическую атмосферу дома можно с помощью ананаса. Это травянистое растение можно вырастить в крупном горшке в домашних условиях. Для его выращивания понадобится верхушка плода с листьями, поскольку семена у культурных сортов не развиваются.

Карликовый гранат

Высота карликовой разновидности гранатового дерева достигает примерно одного метра. Плоды получаются вкусными, а само деревце выглядит очень красиво. Его ароматные цветы могут цвести 5-6 месяцев. Для выращивания можно использовать семена граната из крупного спелого плода карликового сорта.

Лимон

Для выращивания лимона требуется много тепла и рассеянного света, регулярный обильный полив, опрыскивание теплой водой, специализированные подкормки и профилактическое промывание листьев инсектоакарицидом. Похожие условия требуются и для выращивания других цитрусовых, таких как каламондин, клементин, апельсин, помело, мандарин и грейпфрут.

Острый перец

Размер комнатного растения никак не влияет на жгучие свойства плодов. Домашний перец будет служить не только приправой, но и прекрасным украшением дома. Различные сорта перца имеют красные, оранжевые, желтые и даже фиолетовые плоды.

Кофейное дерево

Вырастить кофейное дерево дома вполне реально. Со взрослого домашнего деревца при правильном уходе ежегодно можно собирать до 400 ягод. Выращивать растение можно из семечка или черенка подходящего сорта. Последний способ даст более быстрые результаты.