Эффективный комплекс упражнений: как прокачать гибкость своего тела
Если ты думаешь, что важен только подъем штанг и другого "железа", то это не совсем так. Не меньшее значение имеет твоя мобильность. Время от времени необходимо работать над своей гибкостью, сообщает 24 Канал.
Этим простым и эффективным комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Остин Граветт. С их помощью ты сможешь не только прокачать свою гибкость, но и принести максимум пользы организму.
Особенность этого комплекса состоит в том, что его ты можешь выполнять каждый раз перед обычной тренировкой. Он положительно повлияет не только на твои мышцы, но и поможет чувствовать себя гораздо бодрее.
Как прокачать гибкость тела
- Растяжка кобры
- Растяжка с выпадом ноги вперед
- Растяжка с подъемом бедра
- Растяжка краба
Рекомендация: уделяй 30 секунд на упражнение без отдыха между ними; выполняй растяжку в 2 подходах. Смотри на видео, как правильно выполнять растяжку:
Выполнение этих 4 упражнений положительно повлияет не только на твою результативность в тренажерном зале. Ты еще заметишь, что можешь больше экспериментировать, например, во время секса - рассказал Остин Граветта.