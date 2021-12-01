Эффективный комплекс упражнений: как прокачать гибкость своего тела

Эффективный комплекс упражнений: как прокачать гибкость своего тела
Фото: Рixabay

Если ты думаешь, что важен только подъем штанг и другого "железа", то это не совсем так. Не меньшее значение имеет твоя мобильность.  Время от времени необходимо работать над своей гибкостью, сообщает 24 Канал.

Этим простым и эффективным комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Остин Граветт. С их помощью ты сможешь не только прокачать свою гибкость, но и принести максимум пользы организму.

Особенность этого комплекса состоит в том, что его ты можешь выполнять каждый раз перед обычной тренировкой. Он положительно повлияет не только на твои мышцы, но и поможет чувствовать себя гораздо бодрее.

Как прокачать гибкость тела

  • Растяжка кобры
  • Растяжка с выпадом ноги вперед
  • Растяжка с подъемом бедра
  • Растяжка краба

Рекомендация: уделяй 30 секунд на упражнение без отдыха между ними; выполняй растяжку в 2 подходах.  Смотри на видео, как правильно выполнять растяжку:

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Сообщение, распространенное DAILY HOME WORKOUTS | GRAVFITT (@grav_fitt)

Выполнение этих 4 упражнений положительно повлияет не только на твою результативность в тренажерном зале. Ты еще заметишь, что можешь больше экспериментировать, например, во время секса - рассказал Остин Граветта.

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