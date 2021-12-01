Эффективный комплекс упражнений: как прокачать гибкость своего тела

Если ты думаешь, что важен только подъем штанг и другого "железа", то это не совсем так. Не меньшее значение имеет твоя мобильность. Время от времени необходимо работать над своей гибкостью, сообщает 24 Канал.

Этим простым и эффективным комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Остин Граветт. С их помощью ты сможешь не только прокачать свою гибкость, но и принести максимум пользы организму.

Особенность этого комплекса состоит в том, что его ты можешь выполнять каждый раз перед обычной тренировкой. Он положительно повлияет не только на твои мышцы, но и поможет чувствовать себя гораздо бодрее.

Как прокачать гибкость тела

Растяжка кобры

Растяжка с выпадом ноги вперед

Растяжка с подъемом бедра

Растяжка краба

Рекомендация: уделяй 30 секунд на упражнение без отдыха между ними; выполняй растяжку в 2 подходах. Смотри на видео, как правильно выполнять растяжку: