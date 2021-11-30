Разумков написал заявление о выходе из "Слуги народа" еще полгода назад

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, прошедший в парламент первым номером в списке "Слуги народа", заявил, что больше не является членом партии, сообщает Левый берег.

В комментарии журналистам в кулуарах парламента он сказал, что написал заявление еще полгода назад.

"Заявление я конечно писал, если госпожа Шуляк как глава партии не знает... Чтобы баллотироваться по спискам партии, ты необязательно должен быть членом партии. Но если ты возглавляешь партию, ты обязательно должен быть членом партии – другого не бывает. Если глава партии об этом не знает, могу провести небольшой ликбез, и могу посоветовать нормальный сейф, где можно хранить заявления в таком небольшом количестве" , – заявил он.

Ранее новая глава партии СН Елена Шуляк говорила, что лично она не знает, является ли Разумков членом партии.

Разумков сказал, что написал заявление на выход после того, как нынешний первый вице-спикер парламента и экс-руководитель СН Александр Корниенко сказал, что он не является членом партии.