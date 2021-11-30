В Кремле назвали условие для транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продлевать транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится срок действия действующего контакта, можно будет при условии, если "удастся этот газ продать", сообщает ТАСС.
А на сегодняшний день определенности по этой линии у "Газпрома" нет.
"Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге", - ответил он на вопрос о прогнозах насчет переговоров по транзиту газа через Украину.