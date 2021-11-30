В Кремле назвали условие для транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продлевать транзит газа через Украину после 2024 года, когда завершится срок действия действующего контакта, можно будет при условии, если "удастся этот газ продать", сообщает ТАСС.

А на сегодняшний день определенности по этой линии у "Газпрома" нет.