Зима в Украине начнется со снега: прогноз погоды на 1 декабря
В среду, 1 декабря в Украине прогнозируют снег, местами мокрый снег, на дорогах предупреждают об гололедице, сообщает Украинская правда.
1 декабря снег будет мокрым, потому что температура воздуха, хотя и ожидается низкой, однако все же серьезного мороза пока нет и окружающая среда не остыла достаточно.
Там, где будет теплее, будет дождь.
По словам синоптиков, ветер останется порывистым, иногда даже сильным, преимущественно западного направления.
Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь 0-4 градуса мороза, днем от 0 до 4 тепла, в южной части +4+9 градусов.
На дорогах прогнозируют гололедицу.
В Киеве 1 декабря ожидается мокрый снег, потому на дорогах будет скользко. Ветер западный, порывистый. Ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.