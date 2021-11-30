Зима в Украине начнется со снега: прогноз погоды на 1 декабря

В среду, 1 декабря в Украине прогнозируют﻿ снег, местами мокрый снег, на дорогах предупреждают об гололедице, сообщает Украинская правда.

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1 декабря снег будет мокрым, потому что температура воздуха, хотя и ожидается низкой, однако все же серьезного мороза пока нет и окружающая среда не остыла достаточно.

Там, где будет теплее, будет дождь.

По словам синоптиков, ветер останется порывистым, иногда даже сильным, преимущественно западного направления.

Погода, ожидаемая в среду, 1 декабря. Скриншот: Meteobar

Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь 0-4 градуса мороза, днем ​​от 0 до 4 тепла, в южной части +4+9 градусов.

На дорогах прогнозируют гололедицу.

В Киеве﻿ 1 декабря ожидается мокрый снег, потому на дорогах будет скользко. Ветер западный, порывистый. Ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​0-2 градуса тепла.