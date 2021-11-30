Лероса вызывают на допрос в ГБР 1 декабря

Внефракционный народный депутат Гео Лерос сообщил, что его вызывают на допрос в Государственное бюро расследований 1 декабря, сообщает Depo.ua.

Известно, что в этот же день президент Владимир Зеленский, которому Лерос ранее показал средний палец, будет выступать в Верховной Раде с традиционным посланием.

По мнению Лероса, этот день был выбран специально – чтобы он не смог заслушать обращение к нардепам главы государства в парламенте.

"Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в это время другие суды. Они попросили перенести допрос, на что получили в ответ угрозы" , — подчеркнул нардеп.

Лерос добавил, что это препятствие депутатской деятельности.

"Следователь мог меня вызвать в любой другой день или хотя бы во второй половине дня" , — уточнил нардеп.

Лерос также обнародовал фотокопию повестки.

В Главное следственное управление ГБР он должен явиться 1 декабря в 10:00 (именно тогда, когда начинается пленарное заседание Верховной Рады).