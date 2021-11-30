Высший совет правосудия уволил главу Верховного суда
Сегодня, 30 ноября, Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей ею заявления об отставке. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
"Общий стаж работы судьи Валентины Данишевской, дающий право на отставку, составляет более 20 лет", – уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что, согласно статье 116 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей",
"судья, имеющий стаж работы в должности судьи не менее двадцати лет, определяемый в соответствии со статьей 137 настоящего Закона, имеет право подать заявление об отставке".
Валентина Данишевская с 2017 года была назначена судьей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде. 30 ноября того же года была избрана на должность Председателя Верховного Суда путем тайного голосования сроком на четыре года. С этого времени входила в состав Высшего совета правосудия по должности.
Срок полномочий Валентины Данишевской как Председателя Верховного Суда истекает 30 ноября 2021 года.