Высший совет правосудия уволил главу Верховного суда

Сегодня, 30 ноября, Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей ею заявления об отставке. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Общий стаж работы судьи Валентины Данишевской, дающий право на отставку, составляет более 20 лет", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что, согласно статье 116 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", "судья, имеющий стаж работы в должности судьи не менее двадцати лет, определяемый в соответствии со статьей 137 настоящего Закона, имеет право подать заявление об отставке" .

Валентина Данишевская с 2017 года была назначена судьей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде. 30 ноября того же года была избрана на должность Председателя Верховного Суда путем тайного голосования сроком на четыре года. С этого времени входила в состав Высшего совета правосудия по должности.

Срок полномочий Валентины Данишевской как Председателя Верховного Суда истекает 30 ноября 2021 года.