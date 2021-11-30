Samsung представил новые автомобильные платформы

Компания Samsung представила новые разработки, предназначенные для использования в автомобилях. Одна из них - первое в отрасли решение для подключения машин к сети 5G, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Новинки представляют собой однокристальные системы Exynos. Чип Exynos Auto T5123, с двумя вычислительными ядрами ARM Cortex-A55 и быстрой оперативной памятью LPDDR4x, как раз и создан для обеспечения быстрого и бесперебойного подключения 5G для следующего поколения автомобилей - как в автономном (SA), так и в неавтономном (NSA) режимах. Скорость передачи данных модема Samsung составляет 5,1 Гбит/с.

Микросхема Exynos Auto V7 является мощным процессором для информационно-развлекательных систем автомобилей среднего и премиального классов. Он содержит восемь ядер Cortex-A76, работающих с частотой 1,5 ГГц и одиннадцать графических процессоров GPU Mali-G76 MP11.

Кроме того, чип получил нейронную сеть (помогает распознавать лица, речь и жесты) и четырьмя HiFi-аудиопроцессорами. Exynos Auto V7 поддерживает до четырех дисплеев и 12 камер.

Обе микросхемы уже запущены в массовое производство, а Exynos Auto V7 в настоящее время используется в новых бортовых серверах приложений (ICAS) автомобилей Volkswagen, разработанных подразделением Vehicle Component Solutions компании LG Electronics.