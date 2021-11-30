Усик рассказал о самой необычной тренировке в жизни

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO Александр Усик поделился воспоминаниями о самой изматывающей тренировке в его карьере спортсмена. Состоялась она еще в 2012 году и прошла в бассейне, сообщает Обозреватель.

Историю Саша поведал на встрече с юными спортсменами в Киеве.

"Во время подготовки к Олимпийским играм 2012 года мы плыли в бассейне 10 км. Без остановки плавали от бортика до бортика. Конкретно я плыл пять часов три минуты. Нелегко было. Но после того, как я это сделал, то подумал, что легко мог бы стать пилотом космического корабля у куда-то лететь. Ведь для меня это было бы гораздо легче. Тогда же меня два дня штормило. Я не ездил за рулем. А во время еды испытывал такое ощущение, будто греб пять часов", – снова пережил эмоции Усик.

Напомним, в Лондоне-2012 крымчанин стал олимпийским чемпионом, в 2016 году – чемпионом мира в тяжелом весе, в 2021-м – в супертяжелом.

У него с женой Катериной – трое детей: два сына и дочь. Один из парней занимается футболом в столице.