В России рассказали, зачем США говорят об угрозе вторжения РФ в Украину

В Службе внешней разведки России озвучили новую версию, зачем США постоянно говорят об угрозе скорого российского вторжения в Украину, передает﻿ Политика Страны.

Как заявляют в СВР, Вашингтон вместе с Лондоном на встрече с представителями дипмиссий ЕС в Украине "продолжая манипулировать ложными сведениями о приближающемся полномасштабном вторжении России в Украину" потребовали проявить солидарный подход к Украине.

"В адрес государств ЕС был озвучен настоятельный призыв оказать помощь украинской стороне в обеспечении энергией из альтернативных источников. Вашингтон и Лондон попытались возложить на Евросоюз затратные обязанности по сохранению жизнеспособности экономики Украины в условиях беспрецедентной коррупции в этой стране, ветшания ее энергетической инфраструктуры и роста цен на энергоносители. Как утверждалось, именно страны ЕС ответственны за то, чтобы предстоящей суровой зимой Украина не утратила окончательно экономическую устойчивость" , - заявили в СВР.

То есть, по этой версии, заявления о грядущей войне с Россией это попытка США и Британии уговорить европейцев расширить помощь Украине, чтоб спасти страну от энергетического и экономического коллапса этой зимой.