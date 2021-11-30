Nissan нашел новое назначение для подержанных АКБ

Японская компания Nissan усиливает сотрудничество с железной дорогой благодаря новому способу использования подержанных аккумуляторов. Совместно с оператором железнодорожных перевозок East Japan Railway производятся испытания АКБ от Nissan Leaf в оборудовании железнодорожных переездов, сообщает Обозреватель.

Поезда и электрические автомобили имеют много общего. Оба вида транспорта предлагают безопасные и удобные поездки, расширяя возможности электрической мобильности. Кроме того, они способствуют реализации идеи устойчивого общества.

Сейчас Nissan работает над разработкой совершенно нового способа сочетания технологий, используемых для путешествий по железной дороге и в электромобилях. Компания East Japan Railway Company, один из ведущих операторов железнодорожных перевозок Японии, проводит испытания для оценки возможностей использования перепрофилированных аккумуляторных батарей электромобилей Nissan Leaf в оборудовании железнодорожных переездов. Первые попытки заменить свинцово-кислотные АКБ в установках аварийного питания на батареи от Nissan Leaf были сделаны в январе на железнодорожном переезде Атаго линии Дзёбан, проходящей через город Минами-Сома в префектуре Фукусима.

Повторное использование подержанных АКБ электромобилей позволяет применять эти остаточные возможности для хранения энергии для других целей
Повторное использование подержанных АКБ электромобилей позволяет применять эти остаточные возможности для хранения энергии для других целей. Источник: Nissan

Меняем целевое назначение батарей электромобилей

В конце своего жизненного цикла в автомобиле литий-ионная аккумуляторная батарея Nissan Leaf хранит 60% – 80% от начальной электрической емкости. Повторное использование подержанных АКБ электромобилей позволяет применять эти остаточные возможности для хранения энергии для других целей, например в виде сменных аккумуляторов для автомобилей или стационарных батарей. Nissan объединила усилия с компанией 4R Energy Corporation в этом направлении.

Перепрофилирование автомобильных аккумуляторных батарей позволяет снизить выбросы CO2 и расход ресурсов, связанных с изготовлением новых АКБ. К тому же, это обеспечивает дополнительную ценность аккумуляторов электромобилей, способствуя их более широкому использованию.

Преимущества, не ограничивающиеся экологичностью

По мнению Каито Точихары, помощника старшего научного сотрудника центра исследований и разработок компании East Japan Railway, использование в установках аварийного питания перепрофилированных литий-ионных АКБ электромобилей вместо свинцово-кислотных способствует устойчивому развитию и улучшению эксплуатационных характеристик аккумуляторов. "В случае со свинцово-кислотными батареями, – говорит Точихара, – мы должны периодически посещать железнодорожные переезды для проверки уровня заряда аккумуляторов и их износа. контролировать состояние батареи. Это должно привести к повышению стандартов обслуживания. Кроме того, такая система создает условия для профилактического обслуживания, информируя нас о состоянии батареи еще до чрезмерного понижения напряжения".

Безопасность и защита на железнодорожных переездах

Точихара объясняет далее: "На железнодорожных переездах поезда пересекают дороги общего пользования, поэтому переезды должны быть максимально безопасными и надежными. В компании 4R Energy Corporation мы создаем перепрофилированные литий-ионные батареи на основе автомобильных АКБ. Как и железнодорожные переезды, такие батареи требуют высокого уровня безопасности и защиты. Их надежность позволяет нам уверенно продолжать работу в этом направлении". С учетом прогнозов широкого распространения электромобилей компания 4R Energy Corporation поставила перед собой цель наладить эффективное использование литий-ионных батарей после завершения их срока службы в автомобилях. Ежегодно завод компании в городе Намие в префекте Фукусима получает тысячи аккумуляторов для дальнейшего перепрофилирования.

Компания 4R Energy Corporation поставила перед собой цель наладить эффективное использование литий-ионных батарей после завершения их срока службы в автомобилях
Компания 4R Energy Corporation поставила перед собой цель наладить эффективное использование литий-ионных батарей после завершения их срока службы в автомобилях. Источник: Nissan

Такуя Киношита из департамента технических решений 4R Energy Corporation рассказывает о четырех ступенях безопасности перепрофилированных литий-ионных батарей компании:

  • Опыт практической эксплуатации Nissan Leaf: как источник б/у батарей, за более 10 лет с момента выхода на рынок Nissan Leaf не имел никаких серьезных проблем, связанных с качеством аккумуляторов.
  • Международный стандарт UL1974: процесс переработки/восстановления аккумуляторов, используемый компанией 4R Energy Corporation, сертифицирован на соответствие требованиям международного стандарта UL1974.
  • Концепция контроля Nissan Leaf: в процессе изменения целевого назначения АКБ компания 4R Energy Corporation следует той же концепции контроля, которая используется при производстве Nissan Leaf.
  • Конструкция, ориентированная на безопасность: подобно Nissan Leaf, конструкция перепрофилированных аккумуляторных батарей предотвращает взрыв при маловероятной аварии.

Кроме того, литий-ионная АКБ Nissan Leaf рассчитана на работу в различных условиях климата и окружающей среды. По словам Киношиты, это "...значительное преимущество, которое пригодится на железнодорожных переездах в жесткой среде". Вместе с тем, прежде чем переработанные аккумуляторы можно будет полноценно использовать в оборудовании железнодорожных переездов, нужно решить несколько нерешенных проблем.

В конце своего жизненного цикла в автомобиле литий-ионная аккумуляторная батарея Nissan Leaf хранит 60% – 80% от начальной электрической емкости
В конце своего жизненного цикла в автомобиле литий-ионная аккумуляторная батарея Nissan Leaf хранит 60% – 80% от начальной электрической емкости. Источник: Nissan

Защита от грозовых разрядов

Если молния ударит рядом с железнодорожным переездом, ток может попасть непосредственно в аккумулятор через кабели, с помощью которых к ней подключены шлагбаумы, сигнализация и устройства управления. Чтобы аккумуляторные батареи могли выдерживать такие скачки напряжений, на этапе разработки в инфраструктуру управления батареей внесли определенные изменения. В дополнение к переезду Атаго планируется начать испытания батарей на других переездах линий Дзёбан и Мито. Эти испытания помогут проанализировать влияние грозовых разрядов и других внешних факторов на батареи в разных регионах.

Первые результаты испытаний, которые начались в январе этого года, были получены осенью.

"Осенью здесь часто бывают грозы и тайфуны. Мы будем продолжать анализ эффективности АКБ, опираясь на многообещающие начальные результаты. Кроме того, мы будем использовать отзывы персонала, обслуживающего железнодорожные переезды, чтобы сделать их более безопасными", – говорит Точихара.

Он также рассказывает о потенциальных результатах этих испытаний б/у батарей: "Если в ходе этих испытаний мы сможем подтвердить, что перепрофилированные АКБ можно безопасно использовать на железной дороге, я думаю, можно будет ожидать расширения этой инициативы. Например, на сферу оборудования для беспроводной связи ".

Текущая волна электрификации приближает Nissan к достижению углеродной нейтральности. Поскольку электромобили получают все большее распространение, количество доступных для повторного использования аккумуляторных батарей тоже будет расти. До недавнего времени сама идея о возможности повторного использования АКБ электромобилей на электрифицированных железнодорожных переездах была чем-то неслыханным, но потенциал подержанных аккумуляторов электромобилей этим не ограничивается. Существует много других способов перепрофилирования АКБ для использования в более безопасном, более устойчивом обществе будущего.

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