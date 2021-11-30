Рада приняла ресурсный законопроект: какие налоги вырастут

Верховная рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Проект №5600 во втором чтении поддержали 255 депутатов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом стало известно из заседания Рады 30 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Документ №5600 касается как предприятий, так граждан Украины и вступает в силу с 1 января 2022 года в случае подписания президентом.

Налоги на граждан

В частности, законом вводится минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год.

Также устанавливается 18%-й налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6500 гривен).

Документом предусмотрено уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 гектаров до 0,5 гектара.

Законом исключаются из плательщиков единого налога 4 группы плательщики, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур).

Налоги на недвижимость

Согласно документу, доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости - по ставке 18%.

Налоги на бизнес

Кроме того, устанавливается ограничение в праве выезда руководителя юридического лица - должника за границу. Законом предусматривается и установление ограничения в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов - должников за пределы Украины в случае невыполнения налоговой обязанности.

Также законом повышаются ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.

Напомним, законопроект о увеличение ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля.

Согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.

Ранее Верховная рада приняла решение рассматривать законопроект №5600 по сокращенной процедуре. После этого финансовый комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении. Из 159 предложенных поправок депутаты отклонили 29.