Путин назвал базы НАТО в Украине "красной линией" для России

Расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вы спросили про Украину, где эти красные линии? Они, прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории" , - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет".

Он заметил, что Россия будет вынуждена создать нечто подобное в ответ на такую угрозу, "если и дальше будет расширяться эта инфраструктура (НАТО)".

Путин сказал, что "красные линии" в известной степени носят умозрительный характер. Он напомнил, что отношения России и коллективного Запада в 90-годы и в начале века были практически безоблачными.

По его словам, несмотря на предупреждения и просьбы России инфраструктура НАТО подошла к ее границам. В качестве примера он привел системы ПРО в Польше и Румынии.

"На пусковые установки, которые там стоят, МК-41 могут быть поставлены ударные системы "Томагавки". Это же создает для нас угрозы. Это очевидный факт" , - заявил Путин.