"Ювентус" грозят лишить чемпионства из-за бонусов Роналду

Многократный чемпион Италии по футболу, туринский "Ювентус", может быть лишен нескольких своих титулов из-за недобросовестного проведения финансовых операций. В частности, под подозрение попал переход португальца Криштиану Роналду из "Реала", а также выплата некоторых бонусов звездному форварду, которые не прописаны в контракте, сообщает Обозреватель.

Под следствие попали президент "Юве" Андреа Аньелли, вице-президент чех Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи, который сейчас работает в английском "Тоттенхэме". Некоторых других сотрудников клуба уже вызвали в прокуратуру для дачи показаний.

В это же время финансовая полиция изучает документы клуба. Особое внимание уделяют трансферу Криштиану Роналду из мадридского "Реала" за 100 миллионов евро и его пребыванию в Турине.

Следователи уже прибегли к прослушиванию телефонных разговоров и выяснили, что португальцу во время пандемии коронавируса в прошлом году причитались дополнительные выплаты, которые не проходят по отчетам. При этом другим футболистам наоборот – понижали зарплаты с их согласия.

Если обвинение докажут, то "Ювентус" могут лишить звания чемпиона (причем, не за один год) и перевести в Серию Б.