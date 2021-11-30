В Украине ввели новые правила поступления в вузы

Министерство образования и науки обновило условия поступления в вузы для абитуриентов 2022 года. Основной этап вступительной кампании состоится в июле следующего года.

Об этом сообщает МОН.

Как отметила пресс-служба, условия приема на обучение в вузах 2022 года в ближайшее время вступят в силу.

Что изменится для поступающих в 2022 году: