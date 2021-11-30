В Украине ввели новые правила поступления в вузы
Министерство образования и науки обновило условия поступления в вузы для абитуриентов 2022 года. Основной этап вступительной кампании состоится в июле следующего года.
Об этом сообщает МОН.
Как отметила пресс-служба, условия приема на обучение в вузах 2022 года в ближайшее время вступят в силу.
Что изменится для поступающих в 2022 году:
- дополнительный набор по контракту бакалавров по дневной форме обучения;
- усовершенствование распределения объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам;
- сокращение перечня бумажных копий документов, которые должны подавать поступающие, подающие заявления в бумажной форме (теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЕБО);
- расширение сферы применения единого профессионального вступительного экзамена в магистратуру с использованием технологий ВНО. В 2022 году его проведение запланировано для специальностей отраслей знаний 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения";
- изменение перечня обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усиление роли математики при поступлении в вузы. Также произошли изменения в предметах для поступления на медицинские специальности – вторым предметом поступающие смогут выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию;
- для поступающих по специальности отрасли знаний 22 «Здравоохранение» вместо профессионального экзамена будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.