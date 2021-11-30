Зеленский назначил нового начальника контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский в рамках кадровых изменений в Службе безопасности Украины назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ. Им стал Александр Поклад.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины" , – говорится в указе президента под №606/2021.

В то же время, глава государства назначил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ. Им был назначен Илья Витюк.

Вчера Зеленский уволил Александра Руснака с должности начальника контрразведки СБУ.

До этого Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Александра Куксу.